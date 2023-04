Fa riflettere ciò che si evince da questa storia, ovvero la forza dei rapporti umani e l’importanza delle relazioni che si creano tra le persone (a maggior ragione in tenera età). Ma, ancora di più, il rispetto, oggi sempre meno presente, nei confronti dei propri docenti. Nonostante siano trascorsi ben 70 anni dall’ultima volta in cui si sono visti, un gruppo di ex studenti è andato in visita a trovare il proprio insegnante. A riprova del fatto che il legame li univa a lui è rimasto forte nel tempo e ha resistito alla distanza e al passare degli anni.

Vanno a trovare il loro ex maestro dopo 70 anni

Gli ex studenti, cogliendo l’occasione della vicina Pasqua, hanno deciso di andare a trovare l’uomo, oggi 98enne, che si trova ricoverato presso una casa di riposo. I dubbi erano tanti, soprattutto rispetto alla possibilità che l’ex maestro sarebbe riuscito a riconoscerli. Ebbene, la sua mente era ancora lucida e in grado di ricordarli. Tanto che, quando sono entrati nella palestra nella quale l’uomo stava facendo riabilitazione fisica, dopo un primo momento di incertezza ha rivolto loro un sorriso. Dimostrando di non aver dimenticato i momenti trascorsi insieme. Fabrizio, Francesco, Giampiero e Tobia, questi i nomi degli alunni, hanno incontrato il maestro Emidio Del Governatore a Rimini. Qui l’uomo, di origini abruzzesi, si è trasferito da diversi anni orami. Gli ex studenti hanno portato in dono all’uomo una pagnotta pasquale, gesto simbolico ha permesso loro di rinnovare il rapporto con il loro maestro dopo così tanti anni.

Un momento molto emozionante

A riportare l’avvenimento è stato il giornale Corriere Romagna, che ha descritto un momento emozionante durante il quale il maestro ha dimostrato di avere una memoria salda, ricordando le doti e le “biricchinaggini” di ciascun ex studente. E nell’ambito del quale, per ricordare i tempi passati, i presenti hanno intonato la canzone “Vecchio Scarpone”. Alla fine dell’incontro, l’uomo si è congedato con un arrivederci a Sarsina, il luogo dove aveva insegnato settant’anni prima e dove, allora, sono nati un’amicizia e un rispetto duraturi ed inscalfibili dal passare del tempo. Che oggi, i numerosi episodi di violenza a scuola a danno dei docenti lo confermano, sono sconosciuti alla maggior parte delle persone.

