Un power bank da avere in tasca e utilizzare ad ogni occasione. Piccolo, potente ed economico. Le tre caratteristiche migliori che potresti richiedere quindi cosa c’è da perdere? Se da tempo ne stavi cercando uno, eccotelo servito.

Con il ribasso in corso su Amazon è un affare da prendere al volo, collegati ora e portalo a casa a soli 17,99€. Non potrai sbagliarti perché sarà sempre pronto ad essere utile.

Power bank senza se e senza ma: acquistalo su Amazon

Non solo ricarichi lo smartphone ma puoi utilizzarlo con tutti i prodotti che ti vengono in mente. In fin dei conti, in termini di compatibilità non ti impone alcun limite.

Piccolo tanto da essere tascabile, lo porti sempre dietro e non ti nasconde niente. Grazie al display LED sai sempre quanta energia è rimasta al suo interno per non andare incontro a brutte sorprese.

Super veloce con la sua ricarica da 22.5 W ci mette pochissimo a far tornare i tuoi devices pimpanti. Conta che ha 10000mAh di capacità e non per fare i tecniconi, ma in linea di massima corrispondo a due ricariche complete su smartphone comuni. Su alcuni modelli Apple e Samsung anche qualcosa in più.

Con due porte a portata di mano, puoi caricare due prodotti in simultanea per non andare incontro a rallentamenti.

Che altro dirti, super sicuro e comodo è uno di quei prodotti da avere sempre a portata di mano.

Che altro dirti, super sicuro e comodo è uno di quei prodotti da avere sempre a portata di mano.

Cosa stai aspettando? Non perdere la tua occasione su Amazon e porta a casa il tuo Power Bank geniale a soli 17,99€.