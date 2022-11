Oggi vi vogliamo mostrare una doppia offerta. Dal momento infatti che questo è lo stesso videogioco, ma per due console differenti, abbiamo deciso di mostrarvele entrambe per permettere a voi di decidere. Stiamo parlando di Fifa 23, che ora potrete acquistare nella sua versione PS4 a 49,99€, oppure nella sua versione PS5 a 54,97€, entrambe con uno sconto di circa il 30%.

Per la prima volta nella storia di Fifa, è stato dato molto più spazio ai club femminili, che adesso hanno anche animazioni nuove dedicate. Il tutto grazie alla Hypermotion 2 Technology che, con la capacità di analizzare molti più dati, rende le animazioni dei giocatori ancora più varie e realistiche. Introducendo inoltre nuove funzionalità molto interessanti.

Inoltre, se acquisterete Fifa 23 con queste offerte su Amazon, riceverete qualche omaggio. Innanzitutto avrete gratis un giocatore della squadra della settimana da poter utilizzare su FUT. Poi potrete usare Kylian Mbappé in prestito per 5 partite. E riceverete anche un ambasciatore FUT in prestito tra: Davies, Son o Vinícius Jr. per 3 partite.

Insomma, se stavate pensando di acquistare le nuove versioni del gioco di calcio di EA più famoso del mondo, probabilmente questo è il momento giusto per farlo, sia che possediate una PS4, sia che abbiate già una PS5.