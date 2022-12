Se vuoi cucinare in modo sano e veloce i tuoi piatti in modo che siano prelibati ma senza far impregnare tutta la casa di fumo allora goditi questa offerta. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello la friggitrice ad aria Severin FR 2430 a soli 59,99 euro, invece che 129,90 euro.

Grazie a questo sconto del 54% avrai un risparmio di quasi 70 euro. Soprattutto ti porti a casa una friggitrice eccellente da 1500 W, con un cestello da 3,2 l e 6 programmi automatici. Ha un ottimo display touch LCD ed è super compatta. Perfetta se hai poco spazio in cucina o se la vuoi portare da un posto all’altro. Sicuramente in questo momento rappresenta una delle migliori offerte.

Friggitrice ad aria Severin FR 2430 al prezzo più basso del Web

Con la friggitrice ad aria Severin FR 2430 potrai cuocere verdure, pesce, carne e tanto altro in modo sano e con pochissimo olio. Il risultato sarà un cibo croccante fuori, morbido dentro e soprattutto salutare. È dotata di un display touch LCD molto intuitivo con dei pratici pulsanti e 6 programmi preimpostati per le ricette più comuni.

Il suo cestello da 3,2 l è perfetto per tutta la famiglia o per invitare anche gli amici. Potrai regolare la temperatura tra 80° C e fino a 200° C così da avere il giusto calore per i tuoi piatti preferiti. È dotata inoltre di un rivestimento in ceramica antiaderente, resistente ai graffi e al calore.

Non perdere tempo perché un’offerta del genere ha i minuti contati. Uno sconto così importante far abbattere tanti cuori e le unità disponibili non sono molte. Per cui vai adesso su Amazon e acquista la tua friggitrice ad aria Severin FR 2430 a soli 59,99 euro, invece che 129,90 euro. Se la ordini ora la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, per i clienti Amazon Prime.