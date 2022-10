Se siete degli studenti dell’Accademia di Belle Arti, potreste trovare davvero interessante questa offerta su Amazon. Gaomon è una azienda che produce tavolette grafiche e anche se non è famosa come Wacom, i suoi dispositivi sono molto buoni, con un ottimo rapporto qualità – prezzo. Basta vedere il numero di vendite e le innumerevoli recensioni presenti sull’e-commerce. La PD1561 è una delle loro tavolette grafiche di punta ed oggi è in sconto su Amazon a soli 260,09 €.

Gaomon PD1561: la tavoletta grafica che non vi aspettavate a questo prezzo

Questa tavoletta grafica ha caratteristiche tecniche di alto livello:

Display IPS FHD(1920 x 1080) che garantisce un’elevata qualità e precisione di colori, linee e immagini. Angolo di visione da 178° e gamma di colori al 72% NTSC;

La penna AP50 senza batteria fornisce 8192 livelli di sensibilità di pressione. La risoluzione della penna a 5080 LPI contribuisce a garantire una cattura più precisa delle vostre idee creative;

La tavoletta con display GAOMON PD1561 supporta la funzione di inclinazione fino a 60 gradi, per cui non è più necessario regolare continuamente l’angolo del pennello nel software. Inclinate per aggiungere ombreggiature alle vostre creazioni e godetevi transizioni più fluide e naturali tra linee e tratti;

Sul lato sinistro del PD1561 sono disponibili 10 tasti di scelta rapida e 2 pulsanti a penna personalizzabili in base alle vostre abitudini creative, come zoom avanti/indietro, scorrimento verso l’alto e verso il basso, per accelerare l’efficienza del vostro lavoro;

Sono posizionati 5 tasti sulla superficie sinistra del display: AUTO/+ /- /MENU/POWER. È possibile regolare il colore, la luminosità, il contrasto, ecc;

Funziona con computer portatili o desktop con sistema operativo Windows 7/8/8.1 o superiore, Mac OS 10.12/13/14 o superiore;

Compatibile con la maggior parte dei software di pittura, come Adobe Photoshop, Illustrator, Clip Studio, Lightroom, Sketchbook Pro, Manga Studio, CorelPainter, FireAlpaca, OpenCanvas, Paint Tool Sai2, Krita e così via.

Non perdete questa offerta e comprate il Gaomon PD1561 a soli 260,09 €.