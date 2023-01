Se siete studenti della facoltà di Belle Arti e state cercando una tavoletta grafica che abbia un buon display, ma che non costi troppo, abbiamo l’offerta per voi. GAOMON PD1161 probabilmente è una tavoletta grafica non molto conosciuta, tuttavia è molto venduta su Amazon, ha ottime recensioni e oggi la potete acquistare ad un prezzo di soli 159,99 €. Ciò è possibile grazie a uno sconto del 20% e inoltre la potete pagare in comode rate a tasso zero grazie al servizio di finanziamento Cofidis su Amazon.

GAOMON PD1161: non troverete di meglio a questo prezzo

È possibile utilizzare il display grafico a penna della GAOMON PD1161 per l’istruzione e le conferenze a distanza. Funziona con la maggior parte dei programmi di videoconferenza come Zoom e così via. Questa tavoletta grafica è perfetta per gli artisti del disegno digitale, degli schizzi, della progettazione grafica, della modellazione 3D, dell’animazione e così via. Inoltre grazie a lei è possibile firmare e scrivere documenti in Excel, Word, Pdf, PPT e tutti i maggiori formati.

La tavoletta grafica GAOMON PD1161 è dotata di 8 tasti di scelta rapida che potete personalizzare in base alle vostre abitudini creative, come lo zoom avanti/indietro, lo scorrimento verso l’alto e verso il basso e altro ancora per accelerare l’efficienza del vostro lavoro. La penna AP50 senza batteria e 8192 livelli di sensibilità alla pressione, vi consente di ottenere linee precise, uniformi, pulite e naturali durante la creazione digitale. Con la tecnologia senza batteria, non è più necessario caricare la penna ecologica o sostituire la batteria.

La tavoletta grafica GAOMON PD1161 con un peso netto di 866 g e un display da 11,6 pollici è facile da portare ovunque vi serva, come all’università, a casa, allo stage. all’aperto e in viaggio. Non perdete questa offerta e acquistatela su Amazon ad un prezzo scontato di soli 159,99 €.