God of War Ragnarok è il gioco del momento. Nonostante sia uscito sul mercato da poche settimane, su Amazon è già in offerta. Lo potete acquistare ad un prezzo di soli 59,99 €, grazie a uno sconto del 15%, per la versione Playstation 4. Correte prima che le ultime scorte disponibili si esauriscano.

God of War Ragnarok: il gioco che tutti stavano aspettando per le feste

God of War Ragnarok è un gioco d’azione-avventura sviluppato da Studio di Santa Monica e pubblicato da Sony Interactive Entertainment. È stato rilasciato in tutto il mondo il 9 novembre 2022, sia per la PlayStation 4 che per la PlayStation 5, segnando la prima versione cross-gen nella serie God of War. È la nona puntata della serie, la nona cronologicamente e il sequel del 2018 God of War. Liberamente basato su Mitologia norrena, il gioco è ambientato nell’antica Scandinavia e presenta il protagonista della serie Kratos e suo figlio adolescente Atreus.

Il gameplay è basato su combo combattimento, così come puzzle e gioco di ruolo elementi. God of War Ragnarok è stato rinnovato dal gioco precedente: oltre alle principali armi di Kratos, una magica ascia da battaglia e le sue lame a doppia catena, acquisisce anche una lancia magica. Il suo scudo è diventato più versatile, con diversi tipi di scudi che hanno diverse capacità offensive e difensive. Suo figlio Atreus, così come alcuni altri personaggi, forniscono assistenza in combattimento e possono essere controllati passivamente. Inoltre, e per la prima volta nella serie, ci sono alcune missioni narrative in cui il giocatore prende il pieno controllo di Atreus.

Non perdete questa occasione di fare vostro God of War Ragnarok per PS4 a soli 59,99 €. Credeteci se vi diciamo che questo gioco sta andando letteralmente a ruba.