God of War Ragnarok è il gioco del momento. Nonostante sia sul mercato da poche settimane

God of War Ragnarok è un gioco di azione e avventura sviluppato da Studio Santa Monica e pubblicato da Sony Interactive Entertainment. Verrà lanciato a livello globale il 9 novembre 2022 per PlayStation 4 e PlayStation 5, segnando la prima uscita intergenerazionale del franchise God of War. È il nono capitolo della serie, il nono in ordine cronologico e il sequel di God of War del 2018. Liberamente basato sulla mitologia norrena, il gioco è ambientato nell’antica Scandinavia e ha come protagonisti il ​​protagonista della serie Kratos e suo figlio adolescente Atreus.

Il gameplay è basato su combo di combattimento, con elementi puzzle e giochi di ruolo. God of War Ragnarok migliora il gioco precedente: oltre all’arma principale di Kratos, un’ascia da battaglia magica e le sue doppie lame a catena, riceve anche una lancia magica. Il suo scudo è diventato più versatile e diversi tipi di scudi hanno diverse capacità offensive e difensive. Suo figlio Atreus, tra gli altri personaggi, aiuta in combattimento e può essere controllato passivamente. Inoltre, per la prima volta nella serie, una ricerca narrativa in cui il giocatore assume il pieno controllo di Atreus.

