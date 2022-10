Con le sue Offerte Esclusiva Prime Amazon oggi ha voluto mettere in sconto il Google Pixel 6a, uno smartphone incredibile del noto marchio. La versione in sconto è quella da 128 GB ed inoltre avranno incluse le nuove Pixel Buds A-Series, le cuffiette bluetooth utili in qualunque situazione. Il tutto può essere acquistato 399€.

Questo smartphone è ottimo anche per fare delle foto incredibili grazie alle sue multiple fotocamere: sia alla grandangolare posteriore da 12 MP, e non solo, che a quella anteriore da 8 MP. Inoltre i suoi 8 GB di memoria RAM vi permetteranno di avere una fluidità a schermo in qualunque momento, anche con varie schede aperte e mentre starete svolgendo vari compiti.

Le Pixel Buds A-Series invece, con il quale il telefono vi verrà consegnato, saranno bluetooth, e quindi non vi creeranno alcun fastidio con i cavi, oltre ad avere un’ottima autonomia che vi permetterà di ascoltare musica e fare chiamate in qualunque circostanza.

Questo bundle di Google Pixel 6a + Pixel Buds A-Series è un’offerta da non farsi scappare visto lo sconto incredibile da 599€ a soli 399€, e sicuramente la qualità del marchio della grande G non vi potrà far dubitare sulla sua qualità e sulla sua durata vitale.