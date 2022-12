Amazon oggi ha voluto fare un piccolo regalo di Natale anticipato a tutti gli amanti degli sport immersi nella natura e dei paesaggi mozzafiato, mettendo in offerta un prodotto davvero molto interessante. Stiamo parlando della GoPro Hero11, un’action cam del noto brand, che ora potrete acquistare a 429,00€, invece di 549,99€, risparmiando così il 22% sul prezzo iniziale di listino.

Questo ultimo modello di action cam monta il nuovo sensore di immagine che offre un’incredibile risoluzione fotografica di ben 27 MP, oltre a video in 5,3 K 60 fps, con una fluidità di movimento straordinaria. Inoltre può registrare video 2,7 K 240 fps, che possono essere riprodotti anche in Slo-Mo 8x per cogliere tutti i dettagli che non sarebbero visibili a velocità normale.

La GoPro Hero11 ha la funzione per il blocco dell’orizzonte, per realizzare video fluidi e dall’aspetto professionale mantenendo sempre l’orizzonte dritto e stabile quando utilizzate l’obiettivo digitale. Potrete mantenere dritte le vostre riprese anche quando la fotocamera ruota di 360° durante la registrazione.

Questa action cam in più è dotata di una rivoluzionaria batteria Enduro. Sfruttando una tecnologia all’avanguardia, la batteria Enduro da 1.720 mAh migliora notevolmente le prestazioni della fotocamera alle basse temperature. Inoltre prolunga i tempi di registrazione fino al 38% a temperature moderate rispetto alle precedenti batterie e fotocamere GoPro.