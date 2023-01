Uno dei giochi più iconici di tutti i tempi è scontato del 30% su Amazon per la piattaforma PS4. Gran Turismo 7 ha un prezzo di soli 49,80 €, lo stock è molto limitato, quindi affrettati. Il gioco sta letteralmente esaurendosi e, grazie alla politica dei resi di Amazon, hai 30 giorni di tempo per decidere se restituirlo o tenerlo. In poche parole con Amazon sei sempre soddisfatto o rimborsato, una garanzia che pochi e-commerce al mondo possono garantire.

Gran Turismo 7: ancora un grande sconto per uno dei titoli più richiesti per PS4

Grazie al ritorno della leggendaria modalità GT Sim, puoi sbloccare nuove auto e sfide in Gran Turismo 7 da acquistare, mettere a punto e gareggiare attraverso la gratificante campagna per giocatore singolo. Se la competizione testa a testa fa per te, affina le tue abilità e competi in modalità sport. La mappa principale è una sorta di resort che racchiude tutti i contenuti e le modalità che compaiono nel gioco, disegnata con tratti tipici e misti dei mondi di Oriente e Occidente.

Offrendo oltre 420 auto presso Brand Central e concessionarie di auto usate fin dal primo giorno, Gran Turismo 7 ricrea l’aspetto e l’atmosfera delle auto classiche e delle supercar moderne con un livello di dettaglio senza precedenti. Ogni vettura si comporta in modo diverso su più di 90 piste, inclusi alcuni classici della storia GT, oltre a condizioni meteorologiche dinamiche.

Gran Turismo 7 è l’ultimo gioco di simulazione di guida sulla piattaforma PS. Infatti, le vendite esclusive di PS4 e PlayStation 5 sono riuscite a stabilire nuovi record di vendite per il mese di lancio del franchise. Non perdere l’occasione di acquistare questo gioco a soli 49,80 € e se non sei soddisfatto, ricorda che hai 30 giorni di tempo per restituirlo per qualsiasi motivo.