Secondo ed ultimo giorno per poter approfittare dei fantastici sconti su Amazon grazie ai Prime Day. Questo è il momento giusto per acquistare il laptop che volevate da tanto tempo per poter migliorare il vostro rendimento universitario. Diverse centinaia di prodotti sono in super offerta sul noto e-commerce e se stavate cercando un ultrabook leggero, potente ed affidabile, non fatevi scappare questa occasione unica. L’Honor Magicbook X15 è scontato del 43% e lo potete acquistare a soli 369,00 €. Questo dispositivo a quasi metà prezzo è pura follia, sono rimasti solo pochi pezzi a disposizione.

Honor Magicbook X15: con questo prezzo sta andando a ruba

Spesso diversi amici ci chiedono quale sia il laptop ideale da poter usare all’università con un buon rapporto qualità – prezzo. Il panorama di PC portatili oggigiorno è davvero vasto, dire che c’è l’imbarazzo della scelta è riduttivo. Tuttavia per un uso universitario, un laptop deve essere sottile, leggero, affidabile e robusto. L’Honor Magicbook X15 rispecchia tutte queste caratteristiche più una, oggi è in super sconto a quasi metà prezzo su Amazon.

Le caratteristiche principali di questo laptop sono:

Display FullView certificato TÜV Rheinland privo di sfarfallio e ridotte emissioni di luce blu;

La ventola ha un design a lame ultra fini che ruotano ad alta intensità, permettendo una migliore dissipazione del calore;

Scocca in Alluminio Premium e altri metalli di altissima qualità; un PC leggero, dal design elegante, ma soprattutto robusto;

Grazie alla ricarica rapida da 65W è possibile ricaricare al 70% attraverso la porta USB-C in meno di un’ora;

Processore Intel Core i3, 8 GB di RAM e 256 GB di SSD;

Questo fantastico PC può essere vostro a soli 369,00 €. Un prezzo ridicolo per quelle che sono le sue caratteristiche tecniche, lui potrebbe essere il vostro compagno ideale per l’università. Ricordatevi che con Amazon se necessitate, potete acquistare in comode rate.