Spesso vi abbiamo parlato dei Notebook serie 250 di casa HP. Oggi vi portiamo un’altra offerta di questa famiglia di PC portatili, ma finalmente riguarda l’ultimo modello del 2022. ovvero l’HP 250 G9. Come al solito non siamo qui a raccontarvi della storia di questa azienda; HP non ha bisogno di presentazioni, è sul mercato da talmente tanti anni che ormai è uno dei leader del settore PC. Potete acquistare questo bellissimo Notebook a soli 308,00 €, grazie a questa promozione su Amazon. Inoltre lo potete comprare pagandolo in comode rate a tasso zero, grazie al servizio Cofidis del noto e-commerce.

HP 250 G9: bello e potente, oggi in sconto su Amazon

Andiamo dritti al punto, elencandovi quelle che sono le caratteristiche principali del Notebook HP 250 G9:

Schermo pc 15,6″ antiriflesso;

Tastiera Qwerty italiana con tastierino numerico;

Durata batteria da 1,5 a 4 ore;

Webcam pc: Fotocamera frontale 0,3 MP – TrueVision HD;

Connettività: scheda wifi 5, Bluetooth 5.0, 2 USB 3.0 , 1 USB Type-C, 1 HDMI, 1 RJ-45, Jack combinato per cuffia/microfono, 1x alimentatore CA e lettore di schede SD;

2 altoparlanti stereo microfono array;

HD SSD M2 nvme SOLIDO 256GB, RAM DDR4 8GB;

Processore intel N 4500, frequenza base di 1,10 GHz fino a 2,8 Ghz in Modalità burst mode;

Sistema Operativo WINDOWS 11 PRO 64 bit originale (no DVD) già preinstallato integrato nel bios;

A questo prezzo, L’HP 250 G9 ha tutto ciò che vi serve per studiare e lavorare all’università, in una scocca elegante e moderna. Ci teniamo a precisare inoltre, che il tutto è garantito da un’assistenza Italiana. Non perdete tempo e acquistate subito questo Notebook a soli 308,00 €, grazie all’offerta presente oggi su Amazon. Inoltre vogliamo ricordarvi che grazie alla politica di resi di Amazon, avete 30 giorni di tempo per decidere se effettuare il reso di un prodotto che avete acquistato. Insomma: sodisfatti o rimborsati.