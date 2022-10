Se state cercando un nuovo Notebook da poter portare all’università, che sia affidabile e con le prestazioni necessarie a svolgere compiti come: ricerche online, scrittura di appunti e compilazione di fogli Exel. Ma che abbia comunque uno schermo abbastanza grande per vedere tutto e che non costi molto, abbiamo trovato la soluzione perfetta per voi. HP è azienda storica nel mondo dell’informatica, quindi i suoi prodotti sono affidabili e coperti una buona assistenza, il suo modello 255 G8 è in offerta assurda oggi su Amazon, lo potete comprare a soli 293,10 €. Questo è uno sconto pazzesco del 35%.

HP 255 G8: la potenza che non ti aspettavi a questo presto

Il modo migliore per capire se lui è il portatile giusto alle vostre esigenze, è quello di vedere quali sono le sue specifiche tecniche:

Dimensioni e peso: ‎24.2 x 35.8 x 1.99 cm; 1.74 Kg;

Display da 15.6 Pollici con risoluzione di ‎1366 x 768 pixel;

Processore ‎AMD 3000 a 2600 MHz;

8 GB di RAM ‎DDR4 e 256 GB di SSD interno;

Coprocessore grafico ‎AMD RADEON;

Sistema operativo Windows 11;

Sul HP 255 G8 trovate l’attacco a tutte le periferiche necessarie: jack cuffie da 3,5 mm, porte USB-A, porta USB-C, porta ethernet e lettore di schede SD che non ci saremmo mai aspettati su un PC di questo prezzo.

Il processore è quello che è, ma per far girare Windows, Office e internet fa il suo dovere senza rallentamenti. 8 GB di memoria RAM sono il minimo per tenere aperte un po’ di applicazioni, ma non aspettatevi di poter tenere 30 finestre di Chrome e documenti vari senza avere rallentamenti. Per il resto quindi ci sentiamo di consigliarvi questo Notebook per l’utilizzo universitario e di studio, oggi l’HP 255 G8 è in offerta su Amazon a soli 293,10 €. Uno sconto folle del 35% per acquistare un PC di casa HP.