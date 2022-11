Se stai cercando un nuovo portatile da portare da usare all’università, che sia affidabile e abbia le prestazioni necessarie per svolgere attività come: ricerca online, scrittura di appunti e compilazione di fogli Exel. Ma soprattutto che abbia uno schermo abbastanza grande per vedere tutto, e che non costi molto, abbiamo trovato la soluzione perfetta per te. HP è un’azienda di lunga data nel mondo IT, quindi i suoi prodotti sono affidabili e ben serviti, e il suo modello HP 255 G8 è in vendita oggi su Amazon a un prezzo ridicolo e puoi averlo a soli 299,00 €. È un folle 34% di sconto.

HP 255 G8: sconto folle del 34% su Amazon

Per poter capire velocemente se l’HP 255 G8 è adatto alle vostre esigenze, qui di seguito vi elenchiamo quelle che sono le sue caratteristiche principali:

Processore ‎AMD 3000 a 2600 MHz;

8 GB di RAM ‎DDR4 e 256 GB di SSD interno;

Coprocessore grafico ‎AMD RADEON;

Sistema operativo Windows 11;

Dimensioni e peso: ‎24.2 x 35.8 x 1.99 cm; 1.74 Kg;

Display da 15.6 Pollici con risoluzione di ‎1366 x 768 pixel;

Sul HP 255 G8 troverete le connessioni a tutte le periferiche necessarie: jack per cuffie da 3,5 mm, porta USB-A, porta USB-C, porta ethernet e lettore di schede SD, che su un PC come questo non ci saremmo mai aspettati. .Il processore è non sarà potentissimo, ma per eseguire Windows, Office e Internet, può portare a termine il lavoro senza rallentarlo. Non preoccupatevi se non vi potete permettere di pagare questo PC tutto in una volta, grazie al servizio Cofidis di Amazon, potete acquistarlo in comode rate che decidete voi. HP 255 G8 è disponibile su Amazon a soli 299,00 €. Inoltre vi ricordiamo che grazie alla politica del noto e-commerce, avete 30 giorni di tempo dall’acquisto, per decidere se fare il reso del prodotto acquistato, oppure se tenerlo.