Negli ultimi anni il marchio Huawei è stato un po’ allontanato dalla community tech, tuttavia i loro prodotti rimangono di altissima qualità e affidabilità. Per esempio i notebook di questa azienda sono eccezionali sotto tanti punti di vista e non abbiamo paura di dire che sono tra i migliori della categoria del PC portatili Windows. Sono ultra sottili e leggeri, costruiti con ottimi materiali e soprattutto affidabili e quando si tratta di lavoro o studio, l’affidabilità è molto importante. Oggi su Amazon è in offerta il Huawei MateBook 14s a soli 822,00 €, uno sconto del 31% per un laptop per cui perdere la testa.

Huawei MateBook 14s: a questo prezzo non troverete di meglio

Il Huawei MateBook 14s è un laptop eccezionale, perfetto per essere trasportato ovunque voi andiate. Infatti è molto leggero e piccolo, dunque non vi penserà nello zaino o nella tracola, ed è assemblato in maniera impeccabile in modo tale che non vi dovete preoccupare degli spostamenti con lui. Le specifiche tecniche qui sono al top, in modo tale che potete lavorare ai vostri progetti in maniera super veloce ed efficiente. Le caratteristiche principali sono:

Bellissimo display 2.5K ad alta risoluzione, con il rapporto schermo-corpo del 90% e una frequenza di aggiornamento del fotogramma fino a 90Hz;

Corpo resistente in lega di alluminio e peso di soli 1,43 kg;

Processore serie H Intel Core di 11° generazione e scheda grafica Intel Iris Xe. Con una potenza dedicata nella modalità Performance fino a 45 W, che vi consente di utilizzare più programmi insieme e scoprire incredibili livelli di multitasking.

Tastiera full-size key travel da 1,5 mm retroilluminata;

Batteria da 60 Wh e adattatore compatto USB-C da 90 W per una ricarica rapida;

Sistema di dissipazione del calore con doppia ventola con più pale ultrasottili a forma di S, che permettono il 25% in più di aspirazione dell’aria;

Stiamo parlando di specifiche tecniche di alto livello, materiali di costruzione di qualità e l’assistenza clienti Huawei che è tra le migliori del settore, tutto a soli 822,00 €, uno sconto assurdo del 31%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.