Vi abbiamo già parlato altre volte dei laptop di casa Huawei, dicendovi che effettivamente in questo segmento, i loro laptop sono tra i migliori in commercio. Oggi abbiamo trovato per voi universitari un’offerta assurda. Il Huawei MateBook D 15 è scontato di oltre 200 euro su Amazon e lo potete acquistare a soli 429,00 €. C’è poco da riflettere, con un prezzo così ridicolo questo PC va comprato immediatamente.

Huawei MateBook D 15: a questo prezzo non ci sono dubbi

Per capire se questo eccezionale laptop può fare al caso vostro, in base a quelle che sono le prestazioni di cui necessitate per lavorare ai vostri progetti, di seguito vi elenchiamo velocemente le sue caratteristiche principali:

Display HUAWEI FullView IPS antiriflesso da 15.6 pollici, con un rapporto d’aspetto di 16:9 e a una risoluzione di 1080p;

Processore Intel Core i3 di 11° generazione a 1.7 GHz;

8 GB di RAM + 256 GB di ROM SSD;

Scheda grafica Intel Iris X, per prestazioni grafiche superiori su laptop del genere;

Sblocco tramite riconoscimento della impronta digitale, il sensore è posto sotto il tasto di accensione, in alto a destra della tastiera;

Dimensioni e peso: 49.2 x 31 x 6.5 cm e 1.53 Kg;

Il caricatore USB-C da 65 W è abbastanza leggero e compatto, lo potete portare con voi nella borse dell’università e avere fino a 2 ore di utilizzo con una rapida carica di 15 minuti;

Windows 11 Home;

Wi-Fi 6 per potere caricare o scaricare un file con una velocità di trasferimento fino a 2.4 Gbps;

Se non dovete montare video o modellare in 3D, il MateBook D 15 ha la potenza necessaria per affrontare la vita universitaria al massimo. Potete prendere appunti velocemente, scambiare documenti con i vostri compagni, preparare i fogli di exel e molto altro ancora. Quello che vi possiamo dire noi è che al prezzo di soli 429,00 € non troverete un altro laptop con queste caratteristiche e con la qualità costruttiva di casa Huawei.

