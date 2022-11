Ti abbiamo già parlato dei laptop Huawei e ti abbiamo detto che i loro PC portatili sono in realtà i migliori sul mercato in questo segmento. Oggi abbiamo trovato una proposta ridicola per voi studenti universitari. Huawei MateBook D15 ha uno sconto di oltre 200 euro su Amazon e puoi acquistarlo a soli 599,00 €. C’è davvero poco da considerare e, a un prezzo così ridicolo, questo portatile non bisogna farselo scappare.

Huawei MateBook D15: ancora una volta in super offerta

Per vedere se questo fantastico laptop può soddisfare le tue esigenze, abbiamo elencato rapidamente le sue caratteristiche principali qui di seguito:

Dimensioni e peso: 49.2 x 31 x 6.5 cm e 1.53 Kg;

Il caricatore USB-C da 65 W è abbastanza leggero e compatto, lo potete portare con voi nella borse dell’università e avere fino a 2 ore di utilizzo con una rapida carica di 15 minuti;

Windows 11 Home;

Wi-Fi 6 per potere caricare o scaricare un file con una velocità di trasferimento fino a 2.4 Gbps;

Display HUAWEI FullView IPS antiriflesso da 15.6 pollici, con un rapporto d’aspetto di 16:9 e a una risoluzione di 1080p;

Processore Intel Core i3 di 11° generazione a 1.7 GHz;

8 GB di RAM + 256 GB di ROM SSD;

Scheda grafica Intel Iris X, per prestazioni grafiche superiori su laptop del genere;

Sblocco tramite riconoscimento della impronta digitale, il sensore è posto sotto il tasto di accensione, in alto a destra della tastiera;

Se non devi modificare video o modelli in 3D, Huawei MateBook D15 consente di goderti al massimo la vita universitaria. Puoi prendere appunti veloci, scambiare file con i tuoi amici, preparare fogli di lavoro e altro ancora. Quello che possiamo dirvi è che il prezzo di soli 599,00 € è davvero basso per un prodotto di questa qualità. Concludiamo ricordandovi che lo potete pagare in comode rate, utilizzando il servizio Cofidis di Amazon.