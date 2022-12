Oggi ti segnalo quest’offerta imperdibile che trovi in esclusiva su Amazon che ti permette di mettere al polso uno degli smartwatch più belli di sempre. Metti subito nel tuo carrello Huawei Watch Fit a soli 49,90 euro, invece che 99 euro.

Con questo sconto spettacolare del 50% avrai un notevole risparmio e soprattutto un orologio digitale eccezionale. Si presenta con un display AMOLED da 1,64 pollici molto bello e resistente. È leggero e comodo con un cinturino in silicone. Potrai scegliere tra tantissime modalità di allenamento per fare sport e mantenerti in forma. A questo prezzo, il più basso di sempre, è davvero un affare.

Huawei Watch Fit al prezzo più basso di sempre

Con Huawei Watch Fit avrai la possibilità di scegliere tra 97 modalità di allenamento tra cui 12 di sport professionali. Mentre svolge le tue attività fisiche il tuo smartwatch continuerà a monitorare il tuo stato di salute e i progressi che stai facendo. Registrerà in tempo reale la frequenza cardiaca, le calorie bruciate e registrerà i tuoi dati che potrai analizzare anche attraverso l’app dedicata.

È pienamente compatibile con i dispositivi Android e a iOS. Ha una batteria enorme in grado di garantirti fino a 10 giorni di autonomia con una sola ricarica. Inoltre grazie alla tecnologia di ricarica veloce, in soli 5 minuti avrai una giornata intera per tenerlo al polso.

Questa rappresenta davvero una super offerta da non farsi sfuggire. Sia per te, che eventualmente da fare come regalo, oggi è sicuramente il giorno giusto per acquistarlo, dato il forte ribasso mai visto prima. Dovrai essere veloce perché uno sconto del genere non potrà durare a lungo. Vai adesso su Amazon e acquista il tuo Huawei Watch Fit a soli 49,90 euro, invece che 99 euro. Per gli abbonati ai servizi Prime la consegna è gratuita su tutto il territorio nazionale.