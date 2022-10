È vero, La maggior parte degli smartphone di oggi, a meno che non siano davvero economici, sono in grado di registrare file audio abbastanza discreti. Tuttavia, quando si è all’università è meglio avere un registratore vocale a parte, dedicato solo alla registrazione delle lezioni. In questo modo il vostro smartphone rimarrà libero per qualsiasi esigenza ed inoltre ne preserverete anche la batteria. Sony non ha bisogno di presentazioni all’interno del panorama tech, i suoi prodotti elettronici sono famosi per qualità e potenza, il registratore vocale ICD-PX240 non è da meno, è un dispositivo eccezionale ed oggi su Amazon è scontato del 20%, quindi lo potete acquistare a soli 47,99 €.

Sony ICD-PX: il miglior registratore vocale nel suo segmento, oggi in offerta

Se necessitate di acquistare un registratore vocale, non buttate i vostri soldi comprando dispositivi economici di marche di dubbia provenienza. Meglio spendere qualche euro in più, ma avere un compagno fedele che vi seguirà negli anni universitari a venire. Sony non ha competitor in questo senso e questo registratore vocale ne è l’esempio:

Funzioni di registrazione e riproduzione mp3;

Speaker da 300 mW integrato;

La batteria a lunga durata consente fino a 32 ore di registrazione (mp3 a 8 kbps);

Spazio di archiviazione integrato da 4 GB, consente fino a 1.043 ore di registrazione (mp3 a 8 kbps);

Terminali di uscita e ingresso: jack da 3,5 mm per cuffie, ingresso per microfono e porta USB;

Guida rapida;

2 batterie AAA in dotazione;

Peso di soli 72 g;

Approfittate subito di questa offerta su Amazon e comprate il Sony ICD-PX a soli 47,99 € per poter registrare tutte le lezioni all’università, in maniera affidabile e sicura. Concludiamo ricordandovi inoltre, che grazie al servizio di resi di Amazon avete 30 giorni di tempo per decidere se tenere il prodotto acquistato, oppure no. Tuttavia siamo sicuri che se lo acquisterete non ve ne pentirete.