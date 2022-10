Se siete amanti della mobilità elettrica e state cercando un monopattino elettrico robusto, potente è affidabile da comprare con la quale raggiungere l’università, abbiamo noi l’offerta giusta per le vostre esigenze. Basta guardarlo per capire che questo electric scooter è un fuoriclasse e mi consente di stare tranquilli anche sulle strade più pericolose. Viste le forze specifiche tecniche non è un monopattino esattamente economico, Tuttavia, che grazie al servizio Cofidis di Amazon potete acquistarlo con comode rate. Isinwheel GT2 grazie a questo coupon sconto di 200 euro su Amazon lo potete acquistare a soli 599,00 €.

Monopattino elettrico GT2: ha tutto quello che vi serve per viaggiare in sicurezza sulle strade

Questo monopattino è letteralmente un fuori classe, il GT2 ha un motore da 800W e corpo in lega di alluminio per fornire una potenza solida e stabile. La batteria al litio da 15AH a 48V vi consente un’autonomia di circa 40 Km. Ci sono tre modalità di velocità per soddisfare le diverse esigenze:10, 15 e 25 Km/h. Inoltre, se desiderate mantenere una velocità costante, vi basterà attivare la modalità cruise control.

Questo scooter è anche dotato di fari a LED luminosi, luci del freno posteriori, luci di posizione colorate, indicatori di direzione destro/sinistro e un cicalino elettronico, che può essere controllato da un interruttore. Quindi anche di notte sarete super visibili sulla strada mentre tornate a casa, ma la sicurezza non finisce qui. Questo monopattino elettrico è dotato anche di doppi freni a disco meccanici e pneumatici all-terrain da 11 pollici, molto elastici e resistenti all’usura.

Completano le caratteristiche tecniche di questo monopattino doppi ammortizzatori avanti e dietro, una comoda borsa sulla parte anteriore e un carico garantito fino a 150 Kg. Questo scooter elettrico è davvero speciale, robusto e affidabile, compratelo subito grazie al coupon sconto disponibile su Amazon, a soli 599,00 €. Ricordatevi che con il servizio Cofidus di Amazon, lo potete pagare anche in comode rate.