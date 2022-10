Con l’avvicinarsi del giorno di Halloween, molte persone stanno cercando un proiettore compatto per esterni, in modo tale da poter guardare qualche film di paura con i propri amici, anche nei posti più impensati. A questo scopo serve un dispositivo che sia leggero, resistente alle intemperie, che abbia delle buone casse e una buona autonomia. Su Amazon forse, abbiamo trovato il proiettore che fa al caso vostro, senza spendere una fortuna. Pokitter Mini Proiettore grazie ad un coupon sconto di 100,00 €, lo potete acquistare a soli 198.99 €. Un prezzo molto interessante per quello che promette.

Pokitter Mini Proiettore: il cinema ovunque voi vogliate

Il videoproiettore Pokitter con 200 ANSI lumen di luce è dotato di una risoluzione FHD 1080P nativo e supporta la riproduzione di video fino a 4K. Lui è leggero, compatto, portatile e abbastanza luminoso non solo per stare in qualsiasi angolo della vostra casa, ma anche per essere portato all’aperto, offrendovi immagini vivide, sature e nitide. Grazie alla tecnologia trapezoidale automatica di +/- 40° verticale/orizzontale, zoom digitale (50~100%) e altoparlanti stereo eccellenti, lui può offrirvi un’esperienza visiva confortevole.

Da YouTube, Netflix, Amazon Prime Video a Disney+ e altro ancora, potete godervi film, serie TV, notizie, sport in diretta o giochi con questo proiettore Bluetooth con Android TV 10.0. Con l’Assistente Google e Chromecast integrati, questo proiettore può connettersi facilmente a dispositivi iOS/Android per trasmettere i contenuti in streaming desiderati tramite WiFi e Bluetooth.

Il proiettore Pokitter Mini, con tutte queste caratteristiche è il prezzo scontato a soli 198,99 €, potrebbe rivelarsi l’affare dell’anno. Questo è un dispositivo pensato e costruito per poter creare il cinema all’aperto ovunque voi vogliate. Inoltre vi ricordiamo che grazie alla politica di Amazon, soddisfatti o rimborsati, avete 30 giorni di tempo dall’acquisto per decidere se fare il reso. Amazon come sempre rimane l’e-commerce più sicuro sulla quale comprare.