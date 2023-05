Nel corso di un processo in corso a Piacenza, un docente di sostegno di una scuola superiore è stato accusato di violenza sessuale e molestie nei confronti di due studentesse minorenni. Secondo l’accusa mossa dalla Procura della città emiliana, il docente avrebbe segretamente scattato delle fotografie dei fondoschiena delle due ragazze, entrambe frequentanti il quarto anno dell’istituto superiore. Oltre a costituire un comportamento estremamente inappropriato, il solo fatto di aver fotografato di nascosto le studentesse non poteva non avere delle conseguenze legali e disciplinari significative per l’insegnante coinvolto. Le prime saranno definite al termine del processo. Vediamo come sono andate esattamente le cose e cosa rischia, ora, il professore.

Professore avrebbe fotografato di nascosto e molestato due studentesse

Il quotidiano La Libertà ha riportato la vicenda, mettendo in evidenza che le accuse mosse nei confronti del docente non si limitano alle fotografie scattate di nascosto. Si sostiene anche che l’insegnante abbia appoggiato le mani sulle spalle delle due studentesse durante le normali ore di lezione. Le ragazze coinvolte erano minorenni al momento in cui si sarebbero verificati tali episodi. Attualmente, il processo è in corso e la giustizia dovrà valutare le prove presentate e ascoltare le testimonianze delle vittime e degli eventuali altri testimoni coinvolti.

Il docente è attualmente sotto processo

Il processo a carico del docente di sostegno accusato di violenza sessuale e molestie è già iniziato con un’udienza tecnica, ma il dibattimento vero e proprio si terrà nel corso dell’anno prossimo. Durante questa fase processuale, verranno ascoltate le testimonianze delle due ragazze ignare protagoniste delle foto ed alle quali il professore aveva indirizzato le molestie. Le due ragazze non si sono costituite parti civili nel processo. Saranno inoltre sentiti una terza ragazza, che aveva confermato le accuse tramite le sue dichiarazioni, alcuni altri compagni di classe ed un professore presente nella stessa aula nel momento in cui sarebbe avvenuto il reato.

Il docente responsabile delle molestie non insegna più dal momento in cui le studentesse hanno avanzato le accuse. Ha rinunciato all’incarico subito dopo. Nel frattempo, per poter condurre correttamente le indagini, la polizia municipale ha sequestrato alcuni dispositivi elettronici in uso all’insegnante. Ad onor di cronaca, bisogna riconoscere che ad oggi, su questi non sono state rinvenute le foto incriminate. Nonostante questo, il processo non si ferma: si procederà per verificare se e in che misura il professore sia responsabile.

