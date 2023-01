Inventiamo una banconota: domande, tema e premi

Inventiamo una banconota: tema

Torna il Premio per la scuola “Inventiamo una banconota”, promosso dalla Banca d’Italia e dal Ministero dell’Istruzione e del merito. Il tema scelto per questa decima edizione è “Il grande caldo, il grande freddo: le risorse della Terra non sono infinite”. In poche parole i ragazzi dovranno creare il bozzetto di una banconota immaginaria facendo riferimento a questo argomento di attualità dal forte valore sociale e di educazione finanziaria. “Il tema proposto per questa edizione vuole incentivare e raccogliere l’interesse già manifestato sull’argomento dalle nuove generazioni, invitando gli alunni a riflettere su un argomento dal forte valore sociale e di educazione finanziaria e raccogliere così le loro emozioni e i loro pensieri sotto forma di bozzetto di banconota immaginaria. La riflessione prosegue con maggiore dettaglio sugli argomenti specifici di ogni grado di istruzione, così come indicati nella sezione Tematiche da sviluppare e caratteristiche tecniche. Il bozzetto deve rispettare le caratteristiche tecniche riportate nel presente bando“, si legge sul sito ufficiale del concorso.

Inventiamo una banconota: premi

Le classi vincitrici saranno tre: una per la scuola primaria, una per la scuola secondaria di primo grado e una per la scuola secondaria di secondo grado. Queste tre classi riceveranno una targa ricordo e un assegno di 10mila euro per il supporto e lo sviluppo delle attività didattiche del proprio istituto. Ci saranno a disposizione anche premi per le scuole finaliste locali e nazionali, per il miglior bozzetto presentato dalle scuole italiane all’estero e per quello più votato sui canali social della Banca d’Italia. Il Premio si svolgerà in tre distinte fasi di selezione e avrà il suo apice nella cerimonia di premiazione che andrà in scena presso la Banca d’Italia di Roma.

Inventiamo una banconota: domande

Le domande di iscrizione dovranno essere inviate entro e non oltre il prossimo 3 febbraio 2023. I bozzetti dovranno invece essere presentati entro il 3 marzo sempre di quest’anno. Ecco le altre scadenze:

selezione interregionale: entro il 31 marzo 2023;

selezione intermedia: entro il 14 aprile 2023;

selezione finale e cerimonia di premiazione dei vincitori: maggio 2023.

Ricordiamo che la partecipazione è aperta alle scuole italiane in territorio nazionale e all’estero, statali e paritarie, che gareggeranno ognuna per la propria categoria (scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, scuola secondaria di secondo grado). Nello specifico la partecipazione è riservata alle singole classi, in rappresentanza della scuola di appartenenza. Inoltre per il primo anno è consentita la partecipazione di due classi che fanno parte della stessa scuola.