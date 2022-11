Solo poche settimane fa, Apple ha lanciato la sua nuova famiglia di tablet. Questo significa che gli iPad della scorsa generazione sono in vendita scontati. Quindi ora è il momento buono per acquistare il modello Air con uno sconto dell’11% su Amazon. Quando si tratta di tablet, si cercano spesso device di casa Apple. Ad un prezzo promo di soli 699,00 €, l’iPad Air sarà il tuo nuovo alleato perfetto per l’università.

iPad Air: il tablet perfetto per l’università

Oltre ad essere costruiti con materiali impeccabili, i prodotti Apple sono anche noti per essere estremamente affidabili. In effetti, l’assistenza clienti di Apple è la migliore al mondo. Se hai domande, vai all’Apple Store ufficiale e l’assistenza clienti risolverà tutti i tuoi problemi. Ma ora diamo un’occhiata più da vicino al motivo per cui l’iPad Air è così straordinario:

Fino a 256GB di archiviazione interna;

Altoparlanti stereo in orizzontale, qui l’audio è davvero potente;

Touch ID per l’autenticazione sicura;

Autonomia pazzesca di un giorno intero;

Connettività Wi-Fi 6 e reti cellulari 5G;

Display Liquid Retina da 10,9″1 con True Tone, ampia gamma cromatica P3 e rivestimento antiriflesso. Questo pannello è eccezionale per riprodurre qualsiasi contenuto voi vogliate;

Chip Apple M1 con Neural Engine, le prestazioni qui sono al top;

Fotocamera principale grandangolo da 12 MP e fotocamera frontale da 12 MP con inquadratura automatica. Che dobbiate fare le foto agli appunti di un compagno di università o che dobbiate fare una video chiamata importante, il comparto fotografico qui non vi deluderà;

Concludiamo ricordandovi una cosa importante. Grazie al servizio Cofidis di Amazon, potete acquistare i vostri dispositivi preferiti, pagandoli in comode rate a tasso zero. Lo stesso vale per questo iPad Air che oggi sta su Amazon a soli 699,00 €. Non perdete questa occasione, sono rimasti gli ultimi pezzi disponibili a questo prezzo.