Vi manca avere un dispositivo che sia davvero compatto, ma che abbia comunque le prestazioni di un top di gamma? L’unica scelta possibile è quella di acquistare un device mobile Apple. In effetti quest’anno, con l’arrivo della famiglia 14, abbiamo perso il modello Mini, ecco perché dovete approfittare di questa offerta se anche voi soffrite la mancanza di questo dispositivo. iPhone 12 Mini è finalmente scontato su Amazon e lo potete acquistare ad un prezzo di soli 699,00 €, con la possibilità di poterlo pagare in comode rate a tasso zero, sfruttando il servizio di finanziamento Cofidis del noto e-commerce.

iPhone 12 Mini: ultime occasioni per poterlo acquistare nuovo in offerta

iPhone 12 Mini, è mini solo nella forma, ma per il resto non ha nulla da invidiare ai suoi fratelli maggiori. Qui di seguito vi elenchiamo le sue caratteristiche principali:

Display Super Retina XDR da 5,4 pollici;

Ceramic Shield, più duro di qualsiasi vetro per smartphone per una protezione massima;

5G per download velocissimi e streaming ad alta qualità. Questa è la connessione del futuro;

A14 Bionic, il chip veloce per prestazioni ancora oggi al vertice della categoria;

Evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (ultra-grandangolo, grandangolo) con modalità Notte, Deep Fusion, Smart HDR 3 e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision;

Fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision. Tutti invidieranno i vostri selfie all’università;

Resistenza all’acqua di grado IP68, la migliore del settore;

iPhone 12 Mini è tra gli ultimi esemplari (almeno per il momento) di dispositivi compatti di casa Apple. Approfittate subito di questa offerta e acquistatelo a soli 699,00 €. Inoltre vi ricordiamo che Apple ha una delle assistenza clienti migliori al mondo, siete sempre al sicuro con un prodotto della mela.