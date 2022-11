Stai pensando di acquistare uno smartphone Apple e cerchi un’offerta adeguata? C’è un fantastico sconto su Amazon sull’iPhone 12, che pur se non è il modello più recente, è ancora l’invidia di molti dispositivi del 2022. Del resto stiamo parlando di prodotti di Casa Apple, e sappiamo benissimo che Apple è sinonimo di qualità e affidabilità. Il modello in offerta (ce n’è solo uno a questo prezzo) ha 128GB di memoria e una bellissima colorazione azzurra, che lo rende il dispositivo perfetto per tutte le occasioni. Puoi acquistarlo su Amazon a soli 589,00 €. Inoltre ricorda che grazie al servizio Cofidis di Amazon puoi pagarlo rate a tasso a zero.

iPhone 12: non teme la competizione dei dispositivi più moderni

Non pensiamo che l’iPhone abbia bisogno di presentazioni, ma vogliamo ricordarti le caratteristiche principali dell’iPhone 12:

Processore A14 Bionic, il top di gamma dell’anno scorso, per prestazioni da fare invidia a chiunque;

Certificazione IP68, che lo rende resistente ad acqua e polvere;

Compatibilità con gli accessori MagSafe: si agganciano al volo per una ricarica wireless super veloce;

Display Super Retina con tecnologia XDR da 6,1 pollici;

Protezione schermo in Ceramic Shield;

Modulo 5G per download velocissimi e streaming ad alta qualità;

In più, senza dimenticare l’ottimo comparto fotografico Apple, sull’iPhone 12 troverai un avanzato sistema dual camera da 12 MP che ti permette di scattare foto spettacolari in qualsiasi condizione di luce. Anche i tuoi video saranno spettacolari grazie alla registrazione HDR fino a 4k con Dolby Vision. Non preoccuparti, le prestazioni non sono solo nel corpo, la fotocamera frontale con tecnologia TrueDepth da 12 MP può rendere irresistibili i tuoi selfie, che verranno invidiati da tutti i tuoi compagni all’università.

Non perdere l’occasione di acquistare questo fantastico iPhone 12 a soli 589,00 €. Rimane solo un pezzo a disposizione a questo prezzo.