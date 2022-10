Se state cercando un nuovo smartphone, ma non vi volete accontentare, la scelta potrebbe ricadere sull’iPhone 13. Anche se da poco è stata presentata la nuova famiglia 14, il 13 rimane a tutti gli effetti un best buy degno di nota e senza compromessi. Oggi lo potete acquistare in sconto su Amazon a soli 789,00 €.

iPhone 13: tutti vi invidieranno all’università

Lo schermo OLED è fantastico: 6,1” di dimensione (a nostro avviso quella perfetta per ogni situazione), con neri assoluti, colori vibranti, una luminosità incredibile e una nitidezza eccezionale. Non possiamo dimenticare l’ottimo processore a bordo che è in grado di garantire prestazioni brillanti in ogni situazione d’utilizzo. Il dispositivo può compiere operazioni degne dei migliori computer e consente di giocare a titoli bellissimi presenti su Apple Arcade e non solo. Gli amanti della fotografia troveranno poi in questo device un prezioso alleato. Ci sono due sensori fotografici da 12 megapixel che sono in grado di realizzare immagini uniche, con stili fotografici e video in cinema mode. Quindi potreste scattare delle foto che faranno invidia a tutti i vostri compagni universitari. A bordo troviamo 128 GB di memoria interna che non sono assolutamente pochi. Vi possiamo garantire che per tutti gli utilizzi, 128 GB bastano e avanzano.

Insomma, capite bene che ci troviamo di fronte ad un Best Buy senza se e senza ma. Potete acquistare l’iPhone 13 a soli 789,00 € con spedizione gratuita per tutti coloro iscritti al programma di Prime. Ci sono le spedizioni comprese nel prezzo e la possibilità di acquistarlo oggi ma pagarlo in comode rate grazie al servizio di Credit line di Cofidis. Lui è ancora oggi la scelta perfetta per chi non si accontenta e vuole il massimo. Inoltre vi ricordiamo che con Amazon avete 30 giorni di tempo per decidere se fare il reso del prodotto acquistato.