Nonostante la nuova serie 14 di iPhone sia uscita da poco tempo sul mercato, è già possibile trovare dei piccoli sconti su Amazon, che non ci aspettavamo. Quindi se il vostro obiettivo era quello di acquistare uno smartphone della mela di ultima generazione, questa potrebbe essere l’occasione giusta. Come ogni anno gli iPhone vengono criticati per il prezzo con la quale arrivano sul mercato, motivo per la quale, la gente è sempre a caccia di offerte per quanto riguarda questi dispositivi. L’iPhone 14 liscio è disponibile su Amazon a 949,00 €.

Sappiamo bene che è pur sempre un costo elevato, per questo ci teniamo a ricordarvi servizio Cofidis di Amazon lo potete acquistare in comode rate a partire dal mese successivo.

iPhone 14: tutti lo cercano in sconto

Piccolo remind per ricordarvi le caratteristiche principali i questo dispositivo:

Display Super Retina XDR da 6,1″;

Sistema di fotocamere evoluto per scatti stupendi con ogni tipo di luce;

Modalità Cinema: ora con Dolby Vision 4K fino a 30 fps;

Modalità Azione per riprese stabili e senza sbalzi, funziona solo con un’ottima illuminazione;

Rilevamento incidenti: una tecnologia salvavita che chiama i soccorsi se voi non potete, una funzione simile su Apple Watch ha già salvato diverse vite;

Una batteria che dura tutto il giorno e vi sarà fino a 20 ore di riproduzione video;

Chip A15 Bionic con GPU 5core per prestazioni fulminee;

Reti cellulari 5G per la connessione del futuro;

Ceramic Shield e resistenza all’acqua per una robustezza all’avanguardia nel settore;

Trovare il nuovo iPhone 14 già in sconto su Amazon a 949,00 € è davvero un’occasione da prendere al volo. Vi ricordiamo che l’assistenza clienti di Apple è tra le migliori al mondo, per qualsiasi problema tecnico vi basterà recarvi presso un qualsiasi Apple Store e lo risolveranno velocemente.