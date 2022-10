Da poche settimane la casa di Cupertino ha presentato la nuova famiglia di iPhone 14, quattro nuovi smartphone, ognuno dedicato ad una fascia specifica del mercato. Ma non tutti erano disponibili per essere acquistati, invece da oggi finalmente trovate disponibile per l’acquisto su Amazon, anche l’iPhone 14 Plus. Questo smartphone Apple sta facendo parlare molto di sé per la durata della sua batteria che sembra infinita, questo significa che è l’alleato perfetto per le vostre giornate universitarie. Potete acquistare l’iPhone 14 Plus a partire da 1.179,00 €, sono diverse le colorazioni possibili e i tagli di memoria tra cui potete scegliere.

iPhone 14 Plus: il meno criticato della nuova famiglia di smartphone Apple

La nuova serie 14 di quest’anno è stata molto criticata sia dalla stampa che dai recensori, come sempre le critiche maggiori hanno riguardato i prezzi sempre più alti e le vere poche novità rispetto alle versioni precedenti. Tuttavia, uno dei dispositivi che invece è stato più elogiato tra loro è l’iPhone 14 Plus, che da oggi finalmente è anche disponibile su Amazon. Infatti il nostro consiglio, prima di andare avanti a spiegarvi delle caratteristiche di questo device, se eravate già interessati ad acquistarlo correte subito a ordinarlo su Amazon, così potete scegliere il vostro colore preferito tra: rosso, azzurro, bianco, nero e viola; Prima che le scorte disponibili si esauriscano. Infatti i tagli da 128 GB delle colorazioni galassia e mezzanotte stanno andando letteralmente a ruba, quanto è stata l’attesa per poterli comprare.

iPhone 14 Plus sta facendo tanto parlare di sé, a quanto sembra questo dispositivo ha una batteria pressoché infinita e questo potrebbe essere un enorme vantaggio per tutti gli universitari che spesso si dimentica di ricaricare lo smartphone dopo aver fatto qualche serata in discoteca o dopo aver cambiato lo zaino per le lezioni ed aver dimenticato il caricabatterie a casa. Per il resto come sappiamo, i device di casa Apple hanno un display e un comparto fotografico senza compromessi, quindi poter scrivere appunti o scattare foto alla lavagna sarà facilissimo. Comprate subito il vostro nuovo iPhone 14 Plus su Amazon, con prezzi a partire da 1.179,00 €.

