Sei alla ricerca di un paio di auricolari Bluetooth da utilizzare sia casa sia mentre fuori? Allora non lasciarti scappare le Jabra Elite 3, un vero portento da utilizzare in ogni dove e quando.

Al momento li puoi trovare su Amazon a un prezzo stracciatissimo, solamente 49,98€ grazie allo sconto del 38%. Non lasciarti sfuggire questa occasione e acquistale subito prima che vadano in esaurimento scorte.

Se possiedi un account Amazon Prime ricordati che potrai usufruire in qualsiasi momento di spedizioni sempre veloci e gratuite in tutta Italia.

Ascolta ovunque sei la tua musica con queste cuffie di Jabra Elite 3

Quante volte avresti voluto ascoltare il tuo podcast preferito o la playlist del tuo cuore, ma trovavi scomode quelle vecchie cuffie a filo che hai? Adesso non sarà più un problema grazie a questi straordinari Auricolari Bluetooth Elite 3 di Jabra.

Per poter iniziare utilizzarle, basterà accoppiarle al tuo smartphone o al tuo computer per mezzo della loro tecnologia Bluetooth, se non possiedi questa opzione sul tuo PC potrai sempre acquistare un ricevitore apposito. Devi sapere che sono dotate anche di microfono, in questo modo non dovrai staccarle in caso di chiamate e una volta finito di parlare potrai ritornare ad ascoltare la tua musica.

La loro super batteria ti consentirà di poterle utilizzare fino a 28 ore consecutive senza problemi. Per poterle ricaricare ti basterà inserirle nella loro custodia di ricarica, quando anche questa risulterà scarica basterà collegarla tramite cavo USB-C, compreso nel prezzo, per ritornare in poco tempo ad ascoltare i tuoi brani preferiti. La loro caratteristica più importante è la tecnologia HearThrough che ti permette di sentire cosa accade intorno a te senza dover rimuovere gli auricolari.

Non lasciarti scappare questa straordinario offerta e acquista subito il tuo paio di Auricolari Bluetooth Elite 3 di Jabra allo straordinario perso di 49,98€ su Amazon grazie allo sconto del 38%.

Con Amazon Prime potrai riceverli a casa con una spedizione veloce gratuita.