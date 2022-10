“Nella giungla dovrai restare finché un 5 o un 8 non compare ” divertiti con il gioco da tavola in legno di uno dei film più iconici degli anni 90 grazie a Jumanji di Editrice Giochi.

Lo trovi su Amazon a soli 31,89€ grazie alla promozione in corso che ti permette il 9% di sconto che trovi al momento nella pagina del prodotto, aggiungilo al carrello e completa il prima possibile l’acquisto.

Con un abbonamento Prime attivo sul tuo account Amazon potrai riceverlo a casa grazie a una spedizione veloce e gratuita offerta dal servizio in abbonamento.

Scappa da un cacciatore, tira i dadi ed evita zanzare giganti con questo fenomenale gioco da tavola Jumanji

Sicuramente avrai visto l’iconico film con Robbie Williams almeno una volta nella tua vita che tu sia piccino o adulto e sicuramente avrai desiderato di farti una partita e vivere questa avventura. Adesso è possibile grazie a questa edizione in legno del gioco da tavola Jumanji di Editrice Giochi.

Infatti, rispetto all’edizione più economica questa è realizzata in vero legno in modo da regalarti una vera esperienza di gioco come se fossi catapultato all’interno del film. Ricordati soltanto che questo gioco non è da iniziare se non lo si vuole terminare.

Potrai giocare con un massimo di 4 amici cercando di risolvere enigmi e non perdere i gettoni vita. Naturalmente alla base del gioco c’è la cooperazione tra i giocatori, ma solo uno di voi potrà vincere. La confezione include oltre alla scatola in legno anche: 4 pedine a forma di rinoceronte, gettoni vita, due tipologie di dadi diversi per un totale di 6, una clessidra e ben 100 carte enigma e sfide oltre all’iconico decodificatore a cupola verde al centro della scatola

Indossa il tuo outfit da esploratore e parti insieme ad altre tre persone nell’esplorazione della giungla con a questa versione in legno del gioco da tavola Jumanji di Editrice Giochi, lo puoi acquistare adesso su Amazon a soli 31,89€ grazie allo sconto del 9%. Con Amazon Prime hai sempre a disposizione spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.