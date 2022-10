Majority è un’azienda che produce dispositivi tech economici, che ha avuto un discreto successo. Anche se non è molto conosciuta probabilmente, i suoi prodotti fanno il loro dovere senza pretendere di più, ecco perché hanno quest’ottimo rapporto qualità – prezzo. Majority Bowfell 2.1 è l’ultima novità del marchio che si affianca ad altri strumenti pensati per offrire delle esperienze audio di alto livello. Oggi la potete acquistare su Amazon, con uno sconto incredibile del 27% che la rende ancora più appetibile. Questa Soundbar compatta in offerta costa soltanto 39,95 € e vi consente di trasformare anche la vostra stanza da letto di universitario fuori sede, in un piccolo cinema confortevole.

Majority Bowfell 2.1: non troverete mai una Soundbar migliore, a questo prezzo

La principale differenza tra questa soundbar e le altre soundbar proposte dal brand sono le sue dimensioni ultra compatte e il design molto sottile, che la rendono leggera e adatta a chi presta particolare attenzione all’arredo della camera da letto o del soggiorno. Le dimensioni, tuttavia, sono l’unico piccolo elemento di questo device, che sorprende con l’elevata potenza e offre un suono di alta qualità caratterizzato da alti nitidi e bassi incisivi.

Con 50 W di potenza in uscita e un subwoofer integrato, potrete godere di un incredibile audio surround cinematografico. La Majority Bowfell 2.1 è dotata di connettività wireless Bluetooth, che semplifica il collegamento di smartphone e tablet e lo streaming della tua musica preferita in modalità wireless con app musicali come Spotify, Apple Music e Amazon Music. Inoltre, grazie alla presenza di una porta AUX da 3,5 mm, questo dispositivo potrà essere utilizzato anche con tutti quei device che sono privi di Bluetooth, per il collegamento tramite cavo. Insomma, questa Soundabar è davvero incredibile se si pensa che grazie a questa offerta su Amazon costa soltanto 39,95 €. Correte ad acquistarla prima che le scorte si esauriscano.