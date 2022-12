Adesso che si avvicinano le vacanze natalizie ci sarà più tempo da passare con la propria famiglia. Ecco perché ho voluto segnalarti quest’offerta che trovi su Amazon. Metti subito nel tuo carrello Labyrinth Super Mario a soli 16,99 euro, invece che 39,99 euro.

Questo è un gioco da tavolo molto divertente e adatto per tutti, grandi e piccoli. Ha delle regole semplici che sono perfette per i bambini, ma nello stesso tempo offre anche un minimo di strategia che farà divertire anche gli adulti. Perciò potrai riunire tutta la famiglia e divertirti mentre cerchi la via d’uscita dal labirinto dell’idraulico più famoso del mondo.

Labyrinth Super Mario: trova l’uscita per primo

Nel labirinto magico i giocatori si mettono in cammino alla ricerca di vari oggetti e personaggi di Super Mario. Chi per primo riesce a scoprire tutti questi e ritornare al suo punto di partenza, ha vinto il gioco. Tuttavia, a ogni turno un giocatore inserisce una tessera che può cambiare totalmente la conformazione del labirinto. Per cui una strada che prima era libera ora non lo è più.

Nella scatola troverai un tabellone dove posizionare le tessere del labirinto, 34 tessere, 24 carte del tesoro e quattro pedine. Tra i personaggi che dovrai trovare ci saranno Mario, Luigi, Donkey Kong, Yoshi, la principessa Peach, Bowser e tanti altri. Non svelare qual è la tua prossima mossa e vai dritto al tuo obiettivo. Risate e sgambetti renderanno questi momenti indimenticabili.

Questo prezzo è uno dei più bassi mai raggiunti sul Web, siamo vicinissimi al minimo storico. Dato che è un gioco molto conosciuto lo vorranno in tanti ma le unità disponibili non sono infinite. Per cui, prima che sia troppo tardi, vai su Amazon e acquista il tuo Labyrinth Super Mario a soli 16,99 euro, invece che 39,99 euro. Se lo ordini adesso lo riceverai già domani a casa tua senza costi aggiuntivi, con Amazon prime.