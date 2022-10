Quando non hai tanto spazio sulla tua scrivania, o dividi l’appartamento con uno studente come te, sicuramente sei alla ricerca di una lampada che sia versatile. Ecco perché voglio segnalarti quest’ottima offerta di Amazon con cui puoi avere la lampada da scrivania One Fire a soli 21,99 euro, applicando il coupon di 5 euro.

Così avrai tutto quello che ti occorre a portata di mano, anzi di lampada, senza dover tenere tanti altri oggetti che fanno solo disordine e occupano tanto spazio. Infatti questa lampada è stata pensata con l’obiettivo di avere un solo dispositivo con cui fare luce, tenere in ordine le penne, ricaricare e appoggiare lo smartphone.

Una piccola spesa che risolve un sacco di problemi. Tutto sulla scrivania ma tutto in pochissimo spazio. Cogli al volo questa offerta di Amazon e metti nel tuo carrello la lampada da scrivania One Fire a soli 21,99 euro.

Lampada da scrivania One Fire: regola e scegli la luce che vuoi

La lampada da scrivania One Fire è dotata di LED con luminosità regolabile, dal 5% di luce fino al 100%, in base alle tue esigenze. Oltre a questo è anche possibile impostare la temperatura in tre modalità: luce calda (3000K), luce naturale (4000K) e luce fredda (6500K). Una volta impostata la luminosità e la temperatura, la lampada memorizzerà quell’impostazione e la riproporrà alla prossima accensione.

Non è però solo una lampada. Infatti ha un comodo porta penne, dove potrai tenere ordinate tutte le cose che ti servono quando studi, come le già citate penne, pennarelli, matite, righelli o forbici. In più puoi anche appoggiare lo smartphone sul pratico supporto e nello stesso tempo, grazie alla porta USB, potrai anche ricaricarlo.

Questa lampada non ha bisogno di cavi perché possiede una batteria ricaricabile da 2400 mAh in grado di durare per parecchio tempo. All’occorrenza si potrà ricaricare comodamente tramite cavo USB già incluso in confezione.

Non aspettare che i coupon spariscano. Vai subito su Amazon e acquista la lampada da scrivania One Fire a soli 21,99 euro, applicando il coupon di 5 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.