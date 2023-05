Il celebre stilista italiano Giorgio Armani ha ricevuto, l’11 maggio scorso, la laurea honoris causa in Global Business Management dall’Università Cattolica del Sacro Cuore, sul palco del Teatro Municipale di Piacenza. Visibilmente emozionato, Armani ha ringraziato per il riconoscimento ed ha espresso la sua felicità nel ritornare nella sua città natale. “Ci sono due cose che mi portano qui con grande emozione: ricevere ciò che mi avete voluto riconoscere e rivedere Piacenza”, ha dichiarato il designer.

“Vorrei che la mia storia fosse di stimolo ed esempio”

Il famoso stilista ha tenuto un discorso ispiratore in occasione della cerimonia di assegnazione della laurea nell’ambito del quale ha incoraggiato gli studenti a perseguire i loro sogni ed ha utilizzato la sua storia personale come esempio di come il duro lavoro possa portare lontano.

“Vorrei che la mia storia fosse di stimolo ed esempio per ricordarvi che il lavoro vero porta lontano”

ha dichiarato infatti. Il riconoscimento conferito allo stilista è il terzo nella sua carriera, e Armani ha espresso la sua gratitudine per il valore speciale del titolo ricevuto dall’ateneo, sia perché premia il suo ruolo di imprenditore, la sua dedizione e la passione che ha sempre messo nel suo lavoro. Ma anche perché gli è stato consegnato nella sua città natale, un luogo magico che lo ha affascinato fin da bambino. “Da Piacenza sono partito per Milano, ma le mie radici sono rimaste qui” ha detto in proposito.

“Lavorate, ma non dimenticatevi mai di chi avete con voi”

Armani ha anche aggiunto di non dimenticare mai chi si ha accanto nel proprio percorso, per quanto possa essere impegnativo e portare a dimenticarsi persino di se stessi.

“Lavorate, ma non dimenticatevi mai di chi avete con voi, che sia il gatto o la mamma o il cane o la fidanzata. Andando avanti, avrete bisogno di persone che vi stiano accanto”.

A consegnare l’esclusiva pergamena allo stilista è stato il Rettore dell’ateneo, il professor Franco Anelli. Nel suo discorso di presentazione del premio, il professor Anelli ha fatto un bilancio completo della figura di Armani, sottolineando come il riconoscimento non sia una semplice celebrazione retrospettiva, ma rappresenti una tappa fondamentale nel percorso creativo del designer italiano.

Il rettore ha sottolineato l’importanza dell’imprenditorialità di Armani e della sua passione per il lavoro, incoraggiandolo a continuare a stupire il mondo con la sua creatività e la sua dedizione. “Questa laurea honoris causa rappresenta solo l’inizio di un percorso ancora più grande per Giorgio Armani e per il suo contributo al mondo degli affari e della moda”, ha concluso il professor Anelli, lasciando il pubblico in attesa di scoprire quale sarà il prossimo grande successo dello stilista.

