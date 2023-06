Un’originale iniziativa sta trasformando il traguardo universitario dei giovani laureati di un piccolo comune dell’Appennino bolognese in una vera festa che coinvolge numerosi cittadini. Castiglione dei Pepoli, un tranquillo paese della provincia di Bologna, ha deciso di premiare i giovani studenti che conseguono la laurea triennale o magistrale, trasformando il momento di successo in un’occasione di gioia con una lotteria speciale. Ma vediamo cosa spetta a chi si laurea in paese e come funziona la lotteria.

Laureati premiati con una lotteria di premi

L’idea è stata concepita dall’assessore alla cultura e alla scuola Margherita Nucci, in collaborazione con gli esercenti locali. I laureati che risiedono o sono domiciliati nel comune, avranno la possibilità di partecipare alla lotteria presso il municipio. Ogni laureato potrà estrarre da una teca un buono regalo offerto dai commercianti del territorio. I premi in palio sono davvero invitanti e spaziano da cene gourmet a bottiglie di spumante, da colazioni speciali a sconti vantaggiosi. Gli esercenti, dimostrando grande generosità, hanno deciso di offrire abbonamenti, esperienze uniche ed una varietà di doni per rendere questa celebrazione ancora più speciale. Ogni biglietto estratto è vincente, trasformando la laurea in un’esperienza indimenticabile per i neo-diplomati.

Questa iniziativa ha lo scopo di riconoscere l’impegno e il merito dei giovani che hanno scelto di investire nel proprio futuro attraverso gli studi universitari. Allo stesso tempo, crea un forte legame tra la comunità e i suoi giovani, all’insegna dell’importanza della valorizzazione dell’istruzione e del successo individuale nella costruzione di una comunità più prospera e solidale.

L’esempio di Castiglione dei Pepoli, che incoraggia gli studenti

L’assessora accoglierà personalmente i laureati presso la sala del consiglio, dove verranno congratulati e riceveranno un prezioso attestato per suggellare il loro successo accademico. Ma non finisce qui. La vera sorpresa è proprio l’atteso momento dell’estrazione dei regali, che trasforma questa celebrazione in una vera lotteria. La Nucci, ispiratrice di questa iniziativa, ha dichiarato in proposito:

“Ho pensato che un traguardo importante come il conseguimento della laurea andasse celebrato a dovere, anche perché sono sempre di più i ragazzi e le ragazze del nostro territorio che raggiungono questo obiettivo, e per noi è un grande onore.”

L’idea ha immediatamente conquistato il supporto e l’entusiasmo degli esercenti locali, che si sono mostrati disponibili sin dall’inizio. Il loro coinvolgimento ha reso possibile la creazione di una miriade di regali degni di nota. Questa iniziativa rappresenta un piccolo ma significativo tributo a tutti i giovani che raggiungono un traguardo così importante. È un modo per dimostrare che il comune di Castiglione dei Pepoli riconosce il valore del loro impegno e celebra i successi dei suoi cittadini più brillanti. È un gesto di gratitudine e un incoraggiamento per tutti i giovani che portano a compimento il loro cammino accademico. Ma non solo: se da un lato premia i laureati, dall’altro la lotteria contribuisce anche a creare un senso di orgoglio e appartenenza alla comunità, promuovendo un clima di festa e di gratitudine verso coloro che hanno scelto di rimanere nel proprio paese d’origine.

