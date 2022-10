Rendi l’attesa del Natale ancora più divertente e magica grazie a questo Calendario dell’Avvento di LEGO Harry Potter.

Lo puoi acquistare su Amazon grazie alla promozione in corso che ti permette di averlo a 33,24€ grazie allo sconto del 5%, potrebbe essere un perfetto regalo quindi ricordati di cliccare sulla voce “opzione regalo” durante il check-out per riceverlo con una bellissima confezione regalo ed un biglietto di auguri.

Con Amazon Prime puoi riceverlo senza spese di consegna e velocemente grazie al servizio in abbonamento.

Esegui l’incantesimo “Accio” su questo magico calendario dell’avvento

Se sei cresciuto con questa magica saga di sicuro non potrai fare a meno di questo straordinario Calendario dell’Avvento di LEGO Harry Potter che tu sia un mago o un semplice babbano.

Rivivi la saga del giovane mago che ha fatto impazzire il mondo tramite costruzioni e mini figure grazie alle sue 24 caselle che ti permetteranno di catapultati ogni giorni ad Hogwarts.

Ma non è finita qui, infatti la confezione comprende anche un gioco da tavola con cui divertirti dopo Natale, non è magnifico? Divertiti inoltre a ricreare le scene più iconiche di ogni capitolo della saga dal momento che le caselle sono organizzate in modo da avere 3 giocattoli collegati tra di loro, ad esempio i primi 3 saranno del primo film, le 3 successive per il secondo e così via.

Aspetta il Natale avventurandoti ogni giorno ad Hogwarts grazie a questo magico Calendario dell’Avvento di LEGO Harry Potter che può essere tuo a 33,24€ grazie all’offerta del 5% su Amazon. Ricordati che con un abbonamento Amazon Prime potrai riceverla a casa con una spedizione veloce e gratuita in tutto il territorio italiano.