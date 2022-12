Ormai manca davvero poco a Natale e se ancora non avete finito di fare tutti i regali vi rimangono pochi giorni per farli. Le costruzioni Lego sono tra i prodotti più venduti per quanto riguarda regali sia a grandi che piccini. Sì, avete capito bene. I Lego non sono solo per bambini, ci sono diversi gradi di difficoltà per quanto riguarda le loro costruzioni, proprio per poter accontentare tutte le età. Oggi abbiamo selezionato per voi 3 offerte riguardanti i Lego Jurassic World, quindi se conoscete qualcuno amante di questa saga cinematografica, questo potrebbe essere il regalo perfetto.

Lego Jurassic World: divertimento garantito sia per grandi che per bambini

Iniziamo subito elencandovi le 3 offerte di Lego Jurassic World che abbiamo selezionato per voi:

Jurassic World, trasporto del Piroraptor e del Dilofosauro: questa è una delle offerte più alte attualmente disponibili per questa categoria. Potete acquistare questo kit Lego a soli 37,19 €, grazie a uno sconto del 26%;

Jurassic World Atrociraptor, inseguimento sulla Moto, con Dinosauro Giocattolo e 2 Minifigure: lo potete acquistare a soli 15,90 €, grazie a uno sconto del 20%;

Jurassic World La Cattura dei Velociraptor Blue e Beta, Dinosauri Giocattolo, Camion e Moto: questo è il kit con lo sconto minore, tuttavia è tra quelli più venduti su Amazon. Quindi questo ci fa capire che è molto apprezzato dal pubblico. Lo potete acquistare a soli 29,74 €;

Ecco a voi i 3 Lego Jurassic World in sconto su Amazon. Questi erano dei kit per bambini dai 6 o 7 anni in su. Quindi se avete un fratellino o un nipotino a cui piace Jurassic World, questo potrebbe essere il regalo perfetto per stimolare la loro creatività e fantasia. Concludiamo ricordandovi che grazie alla politica di Amazon avete 30 giorni di tempo per decidere se effettuare il reso del prodotto che avete acquistato.