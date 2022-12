Stai pensando a quale potrebbe un bel regalo per i tuoi figli o i tuoi amici? Allora dai un’occhiata a questa offerta di Amazon che ti permette di avere un notevole risparmio e fare un regalo eccezionale. Metti subito nel tuo carrello LEGO Star Wars a soli 36,89 euro, invece che 49,99 euro.

Perché questo è il regalo perfetto? Semplice, perché è adatto sia per i più piccoli, che potranno giocare con le action figure e con la navicella spaziale, sia per gli appassionati della mitica saga. Inoltre potrai divertirti a costruire in mattoncini LEGO l’iconico X-Wing Fighter di Luke Skywalker per sconfiggere la Morte Nera.

LEGO Star Wars: per gli amanti della saga e non solo

Ovviamente per chi ha visto tutti i film della saga di Star Wars non potrà che impazzire di gioia per questo regalo. Ma anche chi non conosce perfettamente il genere rimarrà comunque estasiato dalla possibilità di costruire mattoncino dopo mattoncino la bellissima navicella spaziale. Tutto è riprodotto nei minimi dettagli e diversi pezzi sono mobili come ad esempio le ali, l’abitacolo, il carrello di atterraggio e i missili a molla.

Inoltre in confezione troverai anche quattro personaggi di Star Wars: Luke Skywalker con la sua spada laser, la principessa Leila, il generale Dodonna, ognuno con una pistola laser giocattolo e il robot R2-D2. In questo modo i bambini potranno ricreare le famose battaglie della trilogia più conosciuta e rivivere le avventure riscrivendo la storia.

Non aspettare l’ultimo minuto per fare regali, preparati in anticipo e sfrutta gli sconti disponibili che trovi adesso su Amazon. Prima che sia tardi acquista il regalo perfetto, LEGO Star Wars a soli 36,89 euro, invece che 49,99 euro. Se completi l’ordine ora lo riceverai comodamente a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, per i clienti Amazon Prime.