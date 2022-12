Se stai cercando un nuovo laptop per il college, ma che abbia solo le funzionalità di base di cui hai bisogno, come scrivere appunti e fare ricerche online, non è necessario spendere una fortuna per ottenere un dispositivo con quelle funzionalità purché sia di qualità. Lenovo è nota per la produzione di tablet e computer a prezzi accessibili. Il brand, infatti, è riuscito negli anni a dimostrare che i suoi prodotti non sono solo economici ma anche affidabili e ben fatti. Allora un laptop Lenovo potrebbe essere la scelta giusta per te, ancora di più se trovi l’offerta giusta. Lenovo IdeaPad 1 è in vendita oggi su Amazon a soli € 229,00.

Lenovo IdeaPad 1: sconto folle del 40% per questo laptop

Qui di seguito ti elenchiamo le caratteristiche principali del Lenovo IdeaPad 1, così puoi capire velocemente la qualità di questo portatile:

Display da 14″ HD TN con risoluzione 1366 x 768 pixel, luminosità massima di 220nits e anti-glare;

Processore Intel Celeron N4020 con 2 processori a 2.8 GHz;

Storage da 128GB SSD M.2 2242 PCIe 2.0×4 NVMe; per avere tutto lo spazio dove archiviare i vostri documenti di studio in velocità e sicurezza;

4GB di RAM Soldered DDR4-2400;

Scheda grafica integrata Intel UHD Graphics 600;

Sistema operativo: Windows 10 Home in modalità S;

Tutto sommato, il Lenovo IdeaPad 1 è leggero e sottile con 1,4 kg e 17,7 mm di spessore. In questo modo può davvero essere il compagno perfetto per il college, da tenere sempre nello zaino con voi, a soli 229,00 €, grazie al 40% di sconto.

Ti ricordiamo inoltre che sia Lenovo che Amazon sono super affidabili. Questa azienda ha un’ottima assistenza clienti, ciò è importante quando parliamo di dispositivi da usare per lo studio all’università. Invece con Amazon avete 30 giorni di tempo per decidere se effettuare il reso del prodotto che hai acquistato.