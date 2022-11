Continuano le offerte su Amazon per il Black Friday di quest’anno, con centinaia e centinaia di prodotti in lista. Come sempre noi selezioniamo per voi quelle più interessanti, come il notebook di oggi. Stiamo parlando di un Lenovo IdeaPad 3, uno stupendo pc portatile, che ora potrete acquistare a 469,00€, invece di 649,00€.

Grazie alla sua versatilità, questo bellissimo notebook vi sarà utile in bene o male tutto quello che vorrete fare nella vostra quotidianità. Per cominciare è dotato di un display da 15,6 pollici Full HD, con risoluzione a 1920×1080, ottimo per potervi godere tutti i vostri film e serie tv preferite in tutta la loro bellezza.

Inoltre il Lenovo IdeaPad 3 è dotato anche di un processore Intel Core i5-10210U, per ottenere delle ottime prestazioni, ma con consumi ridotti, per non consumare troppa batteria e garantirvi maggior autonomia. In più ha una scheda grafica integrata Intel UHD Graphics, così che possiate anche fare qualche videogioco nel caso voleste.

Infine ha montato una SSD da 256 GB per avere tutto lo spazio necessario dove archiviare i tuoi documenti di lavoro in velocità e sicurezza. Più 8 GB di ram in DDR4 per una fluidità maggiore in tutto ciò che farete.