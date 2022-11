Quanto può costare un laptop affidabile per poter prendere appunti all’università senza dove chiedere nulla in più? La risposta è semplice, meno di 150€. Oggi per voi abbiamo trovato questa offerta pazzesca del 54% su Amazon, su un dispositivo di casa Lenovo. Spesso vi parliamo di prodotti di questa azienda in sconto sul noto e-commerce, perché come già detto in altri articoli, Lenovo è un marchio affidabile nel settore di PC e tablet. Lenovo IdeaPad 3 Chromebook è un laptop essenziale per poter prendere appunti in maniera fluida all’università, ma dotato comunque di un design moderno ed elegante che lo fa percepire molto più costoso di quanto non lo sia. Questo portatile è oggi in offerta su Amazon a soli 114,99 €.

Lenovo IdeaPad 3: non troverete di meglio a questo prezzo

Lenovo IdeaPad 3 è dotato di un display HD da 11,6 pollici, con apertura fino a 180°. Ciò lo rende perfetto anche per prendere appunti da seduti, appoggiando il laptop sulle vostre gambe. Uno schermo così piccolo inoltre, vi può far capire quali sono le dimensioni di questo dispositivo che è super compatto e leggero, non vi accorgerete di lui nello zaino che grava sulle vostre spalle.

Lenovo IdeaPad 3 è dotato del sistema operativo Chrome OS di casa Google, un software famoso per la sua leggerezza e fluidità di sistema, rispetto al blasonato WIndows. Questo vi consente di avere un PC sempre fluido e veloce anche se non è dotato di un comparto Hardware sofisticato. Inoltre grazie al sistema Chrome Os avrete un’interazione perfetta con tutti i vostri servizi google preferiti, come Gmail, Drive, Documents e così via.

Ricapitolando velocemnete, Lenovo IdeaPad 3 è leggero, compatto, moderno, affidabile, fluido e con lo schermo che si apre fino a 180°, aggiungiamo il fatto che oggi su Amazon costa solo 114,99 € ed ecco che avete scoperto quale è il laptop perfetto per prendere appunti all’università.