Continuano le offerte sul sito di e-commerce più famoso al mondo, e come sempre noi siamo ogni giorno in prima linea per cercare e mostrarvi quelle che riteniamo essere le migliori. Oggi su Amazon è apparso un ottimo sconto sul Lenovo IdeaPad 3, un chromebook, che ora potrete acquistare a 114,30€, invece di 249,00€, andando a risparmiare ben il 54% sul prezzo iniziale.

Se siete alla ricerca di un nuovo pc portatile per poter studiare o con cui fare dei piccoli lavoretti, e non vorreste spendere molto, probabilmente questo potrebbe essere attualmente il migliore sul mercato per rapporto qualità/prezzo. Grazie al suo processore Intel Celeron N4000 infatti avrete delle buone prestazioni riducendo parecchio i consumi energitici.

Inoltre, questo Lenovo IdeaPad 3 dispone di un display da 11.6 pollici HD con risoluzione 1366×768 e pannello TN. Con questo schermo godrete di immagini dettagliate e nitide da ogni angolazione, utilissimo per ogni ricerca o genere di studio dobbiate fare.

Infine avrete a disposizione non solo 64 GB di memoria di archiviazione per poter contenere tutti i file di cui necessiterete. Ma questo pc portatile è dotato anche di 4 GB di ram DDR4 che permetterà alla macchina di rimanere sempre fluida anche con varie finestre e applicazioni aperte contemporaneamente.