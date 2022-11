La tecnologia, ogni anno che passa fa passi da gigante, permettendo a Notebook con schermi grandi di essere sempre più sottili e leggeri. Lenovo IdeaPad 3 è un PC portatile con schermo da 15,6 pollici, ma con un telaio compatto e sottile.

Lenovo, è arrivata sul territorio italiano pochi anni fa producendo dispositivi economici, ma affidabili. Nel corso di questi anni, i suoi notebook hanno dimostrato di essere dei prodotti davvero validi, motivo per la quale oggi Lenovo in questo settore. I laptop di questa azienda hanno già un ottimo rapporto qualità-prezzo, Tuttavia oggi, il Lenovo IdeaPad 3 ha uno sconto del 25% che lo rende davvero irresistibile, lo potete acquistare a soli 399,00 €. Ricordatevi che grazie al servizio Cofidis di Amazon, lo potete pagare in comode tasso zero.

Lenovo IdeaPad 3: impossibile non amarlo

Cerchiamo di spiegarvi brevemente perché dovreste scegliere questo notebook a questo prezzo e quelle che sono le sue caratteristiche principali. Lenovo IdeaPad 3 è stato progettato per prestazioni di lunga durata, con un’autonomia fino a 9 ore che è perfetta per la vita universitaria. Che si tratti di ascoltare musica in streaming, partecipare a una chat video o guardare un film su Netflix, la tecnologia Dolby Audio assicura suoni cristallini e un’esperienza di ascolto sempre piacevole.

Lenovo IdeaPad 3 garantisce un’ottima esperienza d’uso in un notebook entry-level. Dotato di processore Intel Core i3-10110U, è perfetto per la gestione delle attività quotidiane che farete all’università. Inoltre ha 8 GB di RAM e 256 GB di SSD interno.

Godetevi le chat video con i compagni universitari e i familiari, grazie alla webcam integrata, di cui potete chiudere l’otturatore per bloccare i potenziali hacker. Infine, grazie alle cornici sottili sui due lati, questo Notebook vanta un look essenziale e vi offre anche un’ottima esperienza visiva. Non perdete ulteriore tempo, acquistate il Lenovo IdeaPad 3 a soli 399,00 €, grazie a questo sconto del 25% su Amazon e pagatelo in comode rate a tasso zero.