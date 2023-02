Acquistare un nuovo laptop durante il periodo universitario è una decisione importante che richiede una buona dose di considerazione. Tuttavia, se siete alla ricerca di un Notebook potente, affidabile e conveniente, non potete assolutamente perdere questa incredibile offerta su Amazon. Il Lenovo IdeaPad 3 è scontato del 24% e lo potete acquistare a soli 799,00 €. Ricordatevi inoltre, che grazie al servizio di finanziamento Cofidis su Amazon, lo potete acquistare pagandolo in comode rate a tasso zero. Questa è un’opportunità che solo Amazon può darvi.

Lenovo IdeaPad 3: approfittate subito di questa promozione

Di seguito vi elenchiamo quelle che sono le caratteristiche principali del Lenovo IdeaPad 3, in questo modo potete capire perché questa è un’offerta da prendere al volo:

Leggerissimo e super sottile, con un peso di soli 1.65 kg e spessore di 19.9 mm, con un design elegante e minimal;

Display IPS da 15. pollici con risoluzione FHD (1920×1080), luminosità massima di 300nits, anti-glare;

Sotto alla scocca c’è il processore AMD Ryzen 5 5600H che vi consente delle prestazioni ottime per tutte le occasioni;

Lo storage interno è da 512GB SSD M.2 2280 PCIe 3.0×4 NVMe espandibile fino ad 1 TB. Questo vi consente di avere tutto lo spazio necessario per archiviare i vostri documenti di lavoro in velocità e completa sicurezza;

La RAM è da 8 GB (4GB Soldered DDR4-3200 + 4GB SO-DIMM DDR4-3200) espandibile fino a 12 GB (4GB soldered + 8GB SO-DIMM) DDR4-3200); questo portatile è fluido e reattivo in tutte le situazioni;

La scheda grafica è la NVIDIA GeForce MX450 2GB GDDR5;

Inoltre troviamo il Fingerprint reader e l’otturatore fisico per la webcam, per una sicurezza maggiore;

In sintesi, se siete studenti universitari in cerca di un laptop potente, affidabile e conveniente, il Lenovo IdeaPad 3 in super sconto su Amazon è la scelta ideale. Non esitate, acquistatelo subito e cominciate a godervi la vostra esperienza di studio più efficiente e piacevole. Questo Notebook lo potete acquistare a soli 799,00 €, grazie a uno sconto del 24%. Infine, ricordatevi che grazie alla politica di resi Amazon, avete 30 giorni di tempo per poter decidere se effettuare il reso del prodotto, oppure se tenerlo. Amazon continua ad essere la scelta migliore per poter fare i vostri acquisti.