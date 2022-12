Ultime chance per fare i regali di Natale, ormai il tempo stringe e vi dovete sbrigare. Se state cercando un nuovo Tablet da usare all’università, che sia economico, ma senza rinunciare all’affidabilità, approfittate di questa incredibile offerta che c’è oggi su Amazon. Il Lenovo Tab M8, ha tutte le caratteristiche di cui necessitate e oggi ha un prezzo di soli 109,00 €, grazie a uno sconto del 27%. Inoltre, vi ricordiamo che grazie al servizio Cofidis di Amazon, lo potete acquistare, pagandolo in comode rate a tasso zero, che partono dal mese successivo all’acquisto.

Lenovo Tab M8: a questo prezzo è irresistibile

Lenovo Tab M8 (2a Gen) ha uno chassis parzialmente in metallo con un design elegante che tutti all’università vi invidieranno. Sotto al telaio troviamo il processore MediaTek Helio A22 (4C, 4x A53 @2.0GHz) per sfruttare al meglio il vostro tablet in ogni occasione. Inoltre qui avete un display touch da 8″ HD, quindi con risoluzione 1280×800 IPS e una luminosità massima di 350 nits.

La memoria RAM del Lenovo Tab M8 è da 3 GB Soldered LPDDR3, espandibile tramite MicroSD Card fino a 126 GB, FAT 32; fino ad 2 TB, exFAT. Invece lo storage interno è di 32 GB eMMC utile a conservare documenti, foto e video per voi importanti. Infine, se necessitate di scattare qualche foto alla lavagna del professore, lo potete fare grazie alla camera posteriore.

Non perdete altro tempo e approfittate subito di questa offerta su Amazon. Acquistate il nuovo Lenovo Tab M8 a un prezzo di soli 109.00 €. Ricordatevi che con Amazon siete in una botte di ferro per quanto riguarda l’affidabilità, infatti avete 30 giorni di tempo dalla data dell’acquisto, per decidere se effettuare il reso del prodotto. Come si dice, con Amazon siete soddisfatti o rimborsati.