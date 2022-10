Il dispositivo di cui vi stiamo per parlare, svolterà la vostra vita da universitari fuori sede. Il Lenovo Yoga Tab 13 è un dispositivo super versatile da usare sia a casa, che all’università oppure fuori quando siete con i vostri amici. Essenzialmente è un tablet, ma merito dell’ampio display con risoluzione 2k, la maniglia che vi fa da base di appoggio e la possibilità di collegarlo come monitor esterno, lui è un device dai mille utilizzi. Oggi è in offerta su Amazon a soli 699,00 €, uno sconto immediato di 100 euro che lo rende davvero irresistibile.

Lenovo Yoga Tab 13: l’acquisto di cui non vi pentirete mai

Andiamo dritti al punto elencandovi tutte le caratteristiche tecniche di questo tablet incredibile:

Display da 13″ 2K, con risoluzione 2160 x 1350 con tecnologia Glossy, LTPS, con DC Dimming, Dolby Vision e luminosità fino a 400 nits;

Processore Qualcomm Snapdragon 870 ;

Storage di 128 GB UFS 3.0;

Memoria RAM da 8GB LPDDR5;

Potente audio stereo;

Wi-Fi 6 (11ax, 2 x 2) + Bluetooth 5.2;

Scheda grafica integrata Qualcomm Adreno 650;

Sistema operativo basato su Android 11;

Adesso che sapete quali sono le specifiche, vi spieghiamo alcuni di quelli che sono gli utilizzi insostituibili di questo dispositivo. Che siate a casa, in università o in treno, grazie alla maniglia posta sul retro, il tablet si mantiene su qualsiasi superfice, come banco, tavolo, scrivania e così via. Ma non solo, lo potete anche appendere ovunque voi vogliate, in questo modo la riproduzione dei vostri contenuti audiovisivi preferiti, ha possibilità infinite.

Potete anche collegare lo Yoga TAb 13 tramite cavo HDMI al vostro PC, così facendo avrete un secondo monitor da 13″ in alta risoluzione per poter scrivere la vostra tesi, controllare gli appunti, compilare i fogli di excel e molto altro ancora, tutto contemporaneamente. Il multitasking e la produttività dei vostri lavori, aumenterà notevolmente grazie a lui. Ricordatevi che Lenovo è ormai leader nel settore di PC e tablet, quindi con ogni suo prodotto potete stare tranquilli della qualità e affidabilità. Non perdete questa incredibile offerta su Amazon e compratelo subito a soli 699,00 €. Questi sono gli acquisti che vi rivoluzioneranno le giornate da universitari fuori sede.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.