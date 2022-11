Logitech M220 SILENT Mouse Wireless non solo è uno dei mouse più venduti su Amazon e di ottima qualità, ma è anche in sconto FOLLE del 58%. Infatti lo potete acquistare all’incredibile prezzo di soli 10,99 €. Affrettatevi perché queste promozioni favole per i Black Friady Days termineranno domani e sono rimasti solo pochi pezzi a disposizione.

Logitech M220: tutti i vostri compagni all’università lo vorranno

Godetevi il suono del silenzio grazie alla stessa sensazione tattile e alla riduzione del rumore del click di oltre il 90%, infatti Logitech M220 da un’esperienza silenziosa a voi e a chi vi circonda nella biblioteca dell’università. Il ricevitore nano Plug-and-forget, da una connessione wireless stabile fino a 10 m di distanza. Il tracciamento ottico Logitech vi consente movimenti precisi su quasi tipo di superficie e questo è un valore da non sottovalutare quando vi dimenticherete il tappetino.

Logitech m220 ha bisogno di sostituzioni meno frequenti delle pile, grazie alla tecnologia ad efficienza energetica di nuova generazione. Inoltre questo mouse silenzioso si disattiva automaticamente quando non lo usate. Altra caratteristica importante da non sottovalutare è che questo mouse senza fili ha un design ergonomico ambidestro: è ottimo per utenti mancini e destrorsi ed entra in una borsa grazie alle dimensioni ridotte. Infine, il mouse compatto Logitech M220 è compatibile con Windows, macOS, Chrome OS e Linux e funziona immediatamente non appena collegate il ricevitore USB al computer computer o laptop. Comodissimo.

Non perdete ulteriore tempo, sono rimaste solo poche scorte disponibili con questo sconto assurdo del 58% e i Black Friday Days termineranno domani. Acquistate il nuovo Logitech M220 ad un prezzo di soli 10,99 € e fidatevi che non ve ne pentirete. Questo fantastico mouse silenzioso senza fili sarà l’invidia di tutti i vostri compagni universitari. Soddisfatti o rimborsati.