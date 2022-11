Goditi questo super sconto di Amazon che oggi ti permette di mettere le mani su un mouse wireless spettacolare al 50% in meno. Metti subito nel tuo carrello Logitech MX Master 2S a soli 59,99 euro, invece che 119 euro.

Quest’offerta rappresenta una delle migliori che potrai trovare oggi sull’e-commerce più conosciuto del mondo. Un mouse preciso ed ergonomico, con tasti personalizzabili e una connessione stabile. Non necessita d’installazioni particolari o software addizionali, lo puoi usare subito e su qualsiasi dispositivo. Ottima batteria e ricarica rapida.

Logitech MX Master 2S: il re dei mouse a pochissimo

Con Logitech MX Master 2S non hai bisogno di tappetini per poterlo utilizzare al meglio, avrai un controllo perfetto praticamente su qualsiasi superficie, anche sul vetro. Grazie al software Logitech Option potrai personalizzare i pulsanti e controllare fino a tre computer contemporaneamente. Gode di una connessione Bluetooth stabile e veloce.

Grazie allo scroller potrai adattarti subito al tipo di lavoro che devi eseguire, se vuoi scorrere le pagine più velocemente o in modo più preciso. Con un solo clic puoi passare da una modalità all’altra. È realizzato in modo minuzioso con una forma ergonomica e sagomata che sostiene perfettamente la mano e il polso garantendo una posizione comoda. Lo potrai usare per molte ore senza affaticare il braccio.

Questa non è un’offerta da perdere, le richieste sono altissime quindi dovrai essere veloce se vuoi accaparratelo. Fiondati su Amazon e acquista il tuo mouse wireless Logitech MX Master 2S a soli 59,99 euro, invece che 119 euro. Per i clienti Amazon Prime la consegna è gratuita e veloce in tutto il territorio nazionale.